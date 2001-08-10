На Сахалине мужчина заказал наркотики через чат-бот и попал под следствие
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Смирныховском районе перед судом предстанет местный житель за попытку приобретения наркотических средств. Прокуратура района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.
Как сообщили ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области, мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 228 УК РФ (покушение на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств, совершённое в крупном размере).
По версии следствия, летом 2026 года житель районного центра в мессенджере, установленном на мобильном телефоне, через чат-бот заказал наркотическое средство для личного употребления.
Противоправные действия обвиняемого пресекли сотрудники ОМВД России "Смирныховский" при проведении оперативно-розыскных мероприятий. В ходе них установили координаты тайника, в котором обнаружили и изъяли наркотик, предназначенный для указанного лица.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объёме.
Уголовное дело направлено в Смирныховский районный суд для рассмотрения по существу. За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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