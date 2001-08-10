Полиция Южно-Сахалинска раскрыла кражу партии кофе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске полиция раскрыла кражу партии кофе из продуктового магазина. Подозреваемым стал 29-летний житель города Омска.

Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, ранее в дежурную часть поступило заявление от управляющей магазина о том, что неизвестное лицо похитило товар с витрины.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого.

Установлено, что мужчина, имея финансовые трудности, решил похитить товар из магазина. Проходя вдоль витрин, фигурант приметил для кражи банки с кофе. Убедившись, что за его действиями не наблюдают, а сотрудники магазина заняты другими клиентами, злоумышленник сложил 10 банок в рюкзак и поспешно покинул магазин. Похищенное имущество он продал неизвестному лицу, а полученные деньги потратил на личные нужды.

Сумма ущерба составила 11 300 рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.