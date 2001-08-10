На Сахалине пенсионер едва не погиб из-за непотушенной сигареты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Косакове пенсионер едва не погиб из-за непотушенной сигареты. Его спасли во время пожара на улице Гвардейской газодымозащитники, пишет astv.ru.
В ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщили, что, предварительно, из-за неосторожности при курении в 3:02 загорелся диван. Бдительная соседка вызвала огнеборцев и предупредила остальных жильцов о пожаре.
"К моменту прибытия пожарных подразделений 14 человек эвакуировались из задымленного подъезда самостоятельно. Газодымозащитники спасли 71-летнего мужчину из горящей квартиры и еще двух человек вывели в спасустройствах из соседнего помещения. От госпитализации спасенный отказался", - отметили в ведомстве.
Пожар ликвидировали в 03:15 на площади 1 квадратный метр. В тушении участвовали 7 огнеборцев, привлекали две единицы техники.
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