На Сахалине пенсионер едва не погиб из-за непотушенной сигареты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Косакове пенсионер едва не погиб из-за непотушенной сигареты. Его спасли во время пожара на улице Гвардейской газодымозащитники, пишет astv.ru.

В ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщили, что, предварительно, из-за неосторожности при курении в 3:02 загорелся диван. Бдительная соседка вызвала огнеборцев и предупредила остальных жильцов о пожаре.

"К моменту прибытия пожарных подразделений 14 человек эвакуировались из задымленного подъезда самостоятельно. Газодымозащитники спасли 71-летнего мужчину из горящей квартиры и еще двух человек вывели в спасустройствах из соседнего помещения. От госпитализации спасенный отказался", - отметили в ведомстве.

Пожар ликвидировали в 03:15 на площади 1 квадратный метр. В тушении участвовали 7 огнеборцев, привлекали две единицы техники.