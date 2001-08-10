Двух сахалинцев осудили за незаконный вылов 77 крабов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Анивский районный суд вынес приговор по уголовному делу против двух жителей Корсаковского района. Их признали виновными по части 3 статьи 256 УК РФ – незаконная добыча водных биологических ресурсов.
Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, суд установил, что в мае 2026 года подсудимые, используя транспортное средство, прицеп, лодку и иные предметы, незаконно добыли в акватории залива Анива 77 экземпляров краба. Общий размер причинённого водным биологическим ресурсам России ущерба превысил 1 млн рублей.
Преступную деятельность подсудимых пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. Их действиями ущерб водным биоресурсам предотвращён – краба выпустили в естественную среду обитания.
Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил соучастникам наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком на 6 месяцев.
Транспортное средство, прицеп, лодку, навигатор и иные предметы, использованные осуждёнными для совершения преступления, общей стоимостью более 700 тысяч рублей конфисковали в доход государства. Приговор суда не вступил в законную силу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:09 Сегодня На Камчатке сотрудница Росреестра незаконно переписала 49 объектов недвижимости коммерческому предприятию
09:24 Сегодня Жителя Алтайского края осудили за сбыт наркотиков в Северо-Курильске
10:07 Сегодня За сутки на дорогах Сахалина камеры зафиксировали более 4400 нарушений
10:18 Сегодня Южно-Сахалинская ТИК отправила бойцам на СВО партию тёплых спальников
15:24 22 Октября Жителям Южно-Сахалинска предлагают придумать легенду об останце Лягушка
07:51 23 Октября В Южно-Сахалинске прошел рейд по проверке большегрузов
12:44 23 Октября На Сахалине организаторы незаконной миграции осуждены на большие сроки
16:45 23 Октября МТС открыла для жителей Сахалинской области продажи iPhone Duo
08:57 17 Октября Минэнерго поддержит дальневосточных подрядчиков в крупных энергопроектах
17:11 13 Октября Дожди и грозы прогнозируют в Южно-Сахалинск 14 октября
09:07 9 Октября Житель Поронайска затащил чужого ребёнка в квартиру и запер дверь
11:21 9 Октября Жительница Южно-Сахалинска перевела мошенникам 14 500 рублей после взлома аккаунта знакомой
Выбор редакции
- 12:38 Сегодня Сахалинские студенты смогут подтверждать право на льготный проезд в поездах через цифровой ID в MAX
- 11:17 Вчера Арсен Венгер увидел игру сахалинца Даниила Кона на чемпионате мира по футболу и фестивале ФИФА
- 10:28 27 Октября В Южно-Сахалинске стартует новый образовательный проект ансамбля "Радостея"
- 11:14 26 Октября Сахалинцев приглашают на "Ночь искусств - 2026"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?