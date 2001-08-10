Двух сахалинцев осудили за незаконный вылов 77 крабов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Анивский районный суд вынес приговор по уголовному делу против двух жителей Корсаковского района. Их признали виновными по части 3 статьи 256 УК РФ – незаконная добыча водных биологических ресурсов.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, суд установил, что в мае 2026 года подсудимые, используя транспортное средство, прицеп, лодку и иные предметы, незаконно добыли в акватории залива Анива 77 экземпляров краба. Общий размер причинённого водным биологическим ресурсам России ущерба превысил 1 млн рублей.

Преступную деятельность подсудимых пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. Их действиями ущерб водным биоресурсам предотвращён – краба выпустили в естественную среду обитания.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил соучастникам наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком на 6 месяцев.

Транспортное средство, прицеп, лодку, навигатор и иные предметы, использованные осуждёнными для совершения преступления, общей стоимостью более 700 тысяч рублей конфисковали в доход государства. Приговор суда не вступил в законную силу.