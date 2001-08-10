Более 3400 нарушений зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 27 октября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали одно ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 129 нарушений ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления двух водителей в состоянии опьянения, а также 15 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли двоих водителей незарегистрированных машин, 10 – с тонировкой, двоих – за выезд на встречную полосу, двоих – за технические неисправности (глушитель), шестерых – за нарушение требований знаков и правил стоянки, одного – за нарушение правил перевозки детей. Оформили 22 материала на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, девять автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 3488 нарушений ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.