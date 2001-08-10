Тихоокеанское
информационное агентство
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10:34, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Более 3400 нарушений зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки

Более 3400 нарушений зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 27 октября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали одно ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 129 нарушений ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления двух водителей в состоянии опьянения, а также 15 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли двоих водителей незарегистрированных машин, 10 – с тонировкой, двоих – за выезд на встречную полосу, двоих – за технические неисправности (глушитель), шестерых – за нарушение требований знаков и правил стоянки, одного – за нарушение правил перевозки детей. Оформили 22 материала на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, девять автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 3488 нарушений ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

 

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