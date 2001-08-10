В Сахалинской области ТСЖ добывало подземную воду без лицензии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере недропользования при добыче подземных вод. Установлено, что товарищество собственников жилья в нарушение законодательства, без лицензии на право пользования недрами, добывало подземные воды из двух самовольно оборудованных водозаборных скважин и реализовывало их собственникам жилых домов, входящих в ТСЖ.

Председателю правления товарищества внесли представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Как рассказали ТИА «Острова» в природоохранной прокуратуре, после прокурорского вмешательства ТСЖ в установленном порядке получило лицензию на право пользования недрами. Самовольную добычу подземных вод прекратили.