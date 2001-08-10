В отношении сахалинки, фиктивно зарегистрировавшей иностранных граждан, возбуждено уголовное дело

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отдел дознания ОП УМВД России «Южно-Сахалинск» возбудил уголовное дело против 55-летней жительницы областного центра.

В ходе проверки участковый уполномоченный выяснил, что фигурантка – гражданка России, имеющая в собственности жильё в Южно-Сахалинске – в нарушение законодательства фиктивно зарегистрировала 15 иностранных граждан, указав свою квартиру как место их постоянного пребывания.

При дальнейшем разбирательстве полицейские установили, что намерений предоставить жилое помещение для пребывания этих лиц у женщины не было – по указанному адресу они никогда не проживали.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, в действиях фигурантки усматриваются признаки преступления по статье 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учёт иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в России. Материал подготовлен на основе предварительных данных.