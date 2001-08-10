На Сахалине изъяли девять единиц оружия и 102 патрона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Сахалинской области подвели очередные итоги контроля за соблюдением требований для владельцев оружия. За отчётный период росгвардейцы проверили 65 мест хранения оружия и установили десять фактов несоблюдения законодательства. По результатам рассмотрения нарушений пять разрешений на хранение и ношение оружия аннулировали.

Особое внимание сотрудники ведомства уделяют соблюдению владельцами сроков обязательного медицинского освидетельствования. В Южно-Сахалинске у владельцев, не прошедших его своевременно, изъяли три гладкоствольных ружья и два травматических пистолета.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Управления Росгвардии по Сахалинской области, всего по итогам проверок из оборота изъяли и поместили на временное хранение девять единиц огнестрельного оружия и 102 патрона. Ещё три единицы оружия жители области сдали в Росгвардию добровольно.

Наряду с контрольной деятельностью подразделения лицензионно-разрешительной работы продолжают оказывать государственные услуги населению. За отчётный период в ведомство поступило 152 заявления. С учётом обращений, принятых ранее, специалисты рассмотрели и приняли решения по 159 заявлениям.

Управление Росгвардии по Сахалинской области обращает внимание владельцев на необходимость обеспечения сохранности и безопасности хранения оружия во время охоты. Не оставляйте оружие без присмотра, в том числе в автомобиле; доступ к нему посторонних лиц должен быть исключён. Ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения запрещено.