Экс-руководителя Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства обвиняют во взятках
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Сахалинской области завершил расследование уголовного дела против бывшего руководителя Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Его обвиняют в двух преступлениях по части 6 статьи 290 УК РФ – получение должностным лицом взятки в виде денег за действия и бездействие в пользу взяткодателя, за общее покровительство и попустительство по службе, совершённые в особо крупном размере.
По версии следствия, обвиняемый, занимая должность руководителя теруправления, получил две взятки за покровительство и попустительство по службе в интересах двух коммерческих организаций, занимающихся промышленным рыболовством.
В октябре 2025 года он получил от владельца одной из организаций взятку в 2 млн рублей – за покровительство, а также за действия и бездействие в пользу общества. В декабре 2025 года фигурант получил от представителя одного из обществ взятку в 4 млн рублей на тех же условиях. После получения денег его задержали сотрудники УФСБ России по Сахалинской области.
Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области, следствие собрало достаточную доказательственную базу, подтверждающую виновность мужчины в коррупционных преступлениях. Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ России по Сахалинской области и направили в суд для рассмотрения по существу.
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