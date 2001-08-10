За выходные на Сахалине автоинспекторы задержали 19 пьяных водителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие дни, с 2 по 4 октября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали три ДТП с пострадавшими.

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 413 нарушений ПДД. Инспекторы задержали и отстранили от управления 19 водителей в состоянии опьянения, а также 58 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли восемь водителей незарегистрированных машин, 38 – с тонировкой, 20 – с техническими неисправностями, шестерых – за выезд на встречную полосу, пятерых – за нарушение правил перевозки детей, четверых – за нарушение требований знаков и правил стоянки, четырёх пешеходов – за нарушение ПДД, одного – за невыполнение требований полиции, одного – за непредоставление преимущества пешеходу. Оформили 38 материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, 38 автомобилей поместили на специализированную стоянку. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.