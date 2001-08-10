Южносахалинка совмещает волонтёрство с карьерой преподавателя эстрадного пения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Для многих молодых людей в Южно-Сахалинске волонтёрство давно перестало быть просто хобби. Сегодня это эффективный инструмент для расширения круга общения и профессионального роста. Яркий пример – история Дарьи Чесноковой, будущего преподавателя эстрадного пения, студентки Сахалинского колледжа искусств и волонтёра с четырёхлетним стажем.
Путь южносахалинки начался с простого желания найти новых друзей. Она подала заявку в волонтёрский центр Южно-Сахалинска и впервые попробовала себя в роли организатора на играх интеллектуального клуба «Логос».
Сегодня за плечами Дарьи – участие в организации ключевых событий Сахалинской области: IV Российско-китайских молодёжных зимних игр, Всероссийского молодёжного форума «Острова», Международного климатического форума и фестиваля авиации и музыки «Крылья Сахалина». Благодаря работе в ресурсном центре добровольчества она получила возможность представлять регион на федеральном уровне – участвовала в Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге, где помогала людям с ограниченными возможностями здоровья.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, Дарья отметила, что работа на таком уникальном событии страны – это почётно, масштабно и вдохновляет продолжать путь. Волонтёрство знакомит её с единомышленниками со всего мира и даёт заряд мотивации для творчества. Именно здесь она развивает коммуникативные и организаторские навыки, которые помогают в основной работе.
Девушка успешно совмещает добровольчество с профессиональным интересом. Она была волонтёром на концертах SHAMAN, JONY и «Хора Турецкого» – не только помогала в организации, но и наблюдала за профессиональной «кухней» изнутри. Работа артистов на сцене, их взаимодействие с залом и техническая подготовка дают ей ценные знания, которые она применяет в жизни.
Областное правительство и администрация Южно-Сахалинска уделяют особое внимание системной поддержке добровольчества. Губернатор Валерий Лимаренко и мэр Сергей Надсадин регулярно помогают волонтёрским объединениям в решении организационных вопросов и реализации социально значимых проектов. Такая совместная работа создаёт возможности для привлечения в ряды добровольцев неравнодушных сахалинцев.
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