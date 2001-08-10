С детского сада в Анивском районе взыскали 200 тысяч рублей за травму ребёнка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратура Анивского района провела проверку по обращению мамы ребёнка, который получил травму во время прогулки в детском саду. Установлено, что в июне 2025 года во время прогулки по территории дошкольного учреждения произошёл несчастный случай – несовершеннолетний получил телесные повреждения, квалифицирующиеся как средний вред здоровью.
Прокурор района в интересах ребёнка обратился в суд. В ходе судебного заседания установили факт ненадлежащего контроля работников детского сада за воспитанником во время прогулки.
Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, по иску прокуратуры с дошкольного учреждения взыскали денежную компенсацию в сумме 200 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры района.
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