Тихоокеанское
информационное агентство
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08:13, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло восточнее Рейдово

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло восточнее Рейдово

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 октября 2026 года в 07:16 по сахалинскому времени сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2. Эпицентр находился в 248 километрах к востоку от села Рейдово. Координаты очага – 45,8 градуса северной широты и 151,3 градуса восточной долготы, глубина залегания – 63 километра.

Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», данные об ощутимости толчка не поступали. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки в Курильском регионе.

 

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