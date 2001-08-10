Землетрясение магнитудой 4,2 произошло восточнее Рейдово

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 октября 2026 года в 07:16 по сахалинскому времени сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2. Эпицентр находился в 248 километрах к востоку от села Рейдово. Координаты очага – 45,8 градуса северной широты и 151,3 градуса восточной долготы, глубина залегания – 63 километра.

Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», данные об ощутимости толчка не поступали. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки в Курильском регионе.