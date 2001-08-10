Тихоокеанское
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09:04, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жители дома на улице Жириновского в Южно-Сахалинске трое суток остаются без холодной воды

Жители дома на улице Жириновского в Южно-Сахалинске трое суток остаются без холодной воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители многоквартирного дома по улице Жириновского в Южно-Сахалинске уже трое суток остаются без холодного водоснабжения. Прокуратура Южно-Сахалинска проверяет длительное отсутствие воды.

В рамках проверки дадут оценку деятельности управляющей и ресурсоснабжающей организаций по обеспечению качественной подачи коммунальной услуги, а также своевременности организации подвоза питьевой воды.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, по результатам проверки при наличии оснований примут меры реагирования. Ведомство контролирует соблюдение прав жителей на бесперебойное водоснабжение.

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