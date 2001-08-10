Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Невельске против иностранного гражданина возбудили уголовное дело за использование поддельного водительского удостоверения. Документ он предъявил сотрудникам полиции.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, уголовное дело возбуждено отделением дознания в отношении иностранного гражданина 2002 года рождения.

Установлено, что 5 сентября 2026 года экипажем ДПС ГАИ ОМВД России "Невельский" в районе улицы Береговой в Невельске был остановлен автомобиль иностранного производства под управлением фигуранта.

В ходе проверки документов полицейские заподозрили, что предъявленное водительское удостоверение имеет признаки фальсификации. Проведённая экспертиза подтвердила первоначальные подозрения: документ не соответствует защитному комплексу бланка водительского удостоверения и является заведомо поддельным.

Таким образом, в действиях подозреваемого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ - использование заведомо поддельного иного официального документа.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Дознание продолжается.