В Долинске у пьяной водительницы изъяли автомобиль и возбудили дело

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинске наряд ДПС остановил автомобиль под управлением 41-летней местной жительницы на улице Хабаровской. При проверке документов у женщины заметили внешние признаки алкогольного опьянения и предложили пройти освидетельствование. Она согласилась – прибор показал 0,601 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что превышает допустимую норму.

Полицейские установили, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Тогда ей назначили штраф 30 тысяч рублей с лишением прав на полтора года.

В этот раз следственный отдел ОМВД России «Долинский» возбудил уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль, которым она управляла, изъяли и поместили на специализированную стоянку до решения суда.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, Госавтоинспекция напоминает: повторное управление транспортом в нетрезвом виде – это преступление. Первое попадание грозит штрафом и лишением прав, второе – судимостью, уголовной статьёй и изъятием автомобиля. Не подвергайте опасности себя и других участников дорожного движения.