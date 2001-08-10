Житель Долинска лишился 87 тысяч рублей при покупке двигателя через интернет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России «Долинский» обратился 70-летний местный житель. Он сообщил, что стал жертвой дистанционного мошенничества и лишился 87 838 рублей при попытке купить запчасти на автомобиль.

С 7 по 15 сентября 2026 года мужчина нашёл на одном из сайтов объявление о продаже запчастей. В переписке в мессенджере «продавец» заверил, что занимается подбором и продажей деталей. Потерпевший согласился на сделку и заказал двигатель для своей машины, после чего внёс предоплату по указанным реквизитам. Сразу после подтверждения транзакции связь с «поставщиком» прервалась, сообщения остались без ответа.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество. Ведётся следствие, рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области.