В Южно-Сахалинске выписали уже 62 штрафа за блокировку подъездов к мусорным площадкам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске остаётся актуальной проблема блокировки подъездных путей к местам накопления коммунальных отходов. С начала года административная комиссия вынесла 62 постановления о привлечении к ответственности, общая сумма штрафов составила 84 тысячи рублей.

Из 62 нарушений в отношении семи граждан назначили предупреждение, 55 обязали выплатить штраф. На сегодня взыскано 47 тысяч рублей.

Региональный оператор по обращению с отходами отмечает, что блокировка контейнерных площадок личным автотранспортом – одна из главных причин несвоевременного вывоза мусора. Спецтехника не может подъехать к местам накопления для погрузки, график обслуживания сбивается. Крупногабаритные машины вынуждены маневрировать, что создаёт угрозу для пешеходов и припаркованных рядом автомобилей.

Правовая основа для наказания водителей закреплена Законом Сахалинской области №490. Штраф для граждан – от 1500 до 4000 рублей, для должностных лиц – от 15 000 до 50 000, для юридических – от 75 000 до 100 000 рублей.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе регионального оператора, руководитель ведомства Светлана Ярлыченко отметила: дефицит парковочных мест создаёт неудобства, но стоянка у контейнерных площадок мешает коммунальной технике и доставляет серьёзные неудобства жильцам. Своевременный вывоз отходов – вопрос базовой санитарии и эпидблагополучия региона.

Механизм взаимодействия отработан: при фиксации препятствия водители транспортной компании вносят данные в мобильное приложение. Информация идёт в управление мониторинга городского хозяйства, затем в департамент общественной безопасности и контроля, после чего комиссия выносит решение. Сахалинцы тоже могут помочь – достаточно загрузить снимок в сервис «Сахалин.Онлайн» с вкладкой «Сообщить о проблеме» и темой «Мой город». На фото должны быть видны госномер автомобиля и контейнерная площадка.

В регионе продолжается разъяснительная работа с автовладельцами. Беспрепятственный доступ спецтехники позволяет своевременно вывозить отходы и гарантирует проезд скорой помощи и пожарным расчётам. Комплексное благоустройство находится на особом контроле губернатора Валерия Лимаренко.