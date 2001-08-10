Сахалинец жил в квартире знакомого, а после ссоры обокрал его

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсакове сотрудники полиции раскрыли квартирную кражу. В дежурную часть обратился 34-летний местный житель – из его квартиры пропало имущество.

Оперативники установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний житель Корсакова. Выяснилось, что мужчина по договорённости жил в квартире заявителя. Однажды между ними произошёл конфликт, и хозяин потребовал, чтобы фигурант съехал и вернул запасные ключи.

Подозреваемый сказал, что ключей у него нет, – он обманул заявителя. Ночью, воспользовавшись отсутствием хозяина, мужчина вернулся к квартире и открыл дверь оставшимися ключами. Он похитил мобильный телефон и 7 тысяч рублей. Деньгами распорядился по своему усмотрению.

Сумма ущерба составила 27 000 рублей. Похищенный телефон изъяли и вернули владельцу. Возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ – кража с незаконным проникновением в жилище. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области.