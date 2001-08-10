На Сахалине задержали двух женщин с наркотиками из тайника-закладки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России «Невельский» получили оперативную информацию о том, что 42-летняя ранее судимая за наркопреступления местная жительница снова занялась незаконным оборотом. В ходе проверки оперативники Долинска вместе с сотрудниками УКОН УМВД России по Сахалинской области выяснили: фигурантка со знакомой приехала в Южно-Сахалинск, чтобы забрать из тайника-закладки партию наркотиков. После этого женщины на машине отправились в Долинск, где их и задержали.
При личном досмотре у обеих обнаружили по одному пакету порошкообразного вещества белого цвета массой 0,33 грамма каждый. Экспертиза показала, что это наркотическое средство N-метилэфедрон. Общая масса изъятого составила 0,66 грамма.
В отношении фигуранток возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта в значительном размере. Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, ранее судимую 42-летнюю сахалинку задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. В отношении второй женщины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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