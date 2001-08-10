Сахалинец вытащил телефон, стоимостью почти 200 тысяч рублей, через приоткрытое окно автомобиля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске сотрудники полиции раскрыли кражу телефона из автомобиля. В дежурную часть обратился 26-летний местный житель – из его машины пропал сотовый телефон.
Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 26-летний житель села Синегорск. Выяснилось, что 20 июля 2026 года мужчина находился в одном из районов Южно-Сахалинска и заметил машину, припаркованную у подъезда. Подойдя ближе, он увидел в салоне телефон без присмотра. Осмотрев автомобиль, фигурант обнаружил приоткрытое окно, просунул руку в проём, забрал устройство и скрылся. На следующий день он сдал похищенное в ломбард. Сумма ущерба составила 184 000 рублей.
Возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области.
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