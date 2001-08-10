На Камчатке мужчина на судне напал на капитана и убил его

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

49-летний местный житель напал с ножом на капитана маломерного судна в селе Устьевом Соболевского района. Капитан умер от ран уже в больнице, а мужчину обвиняют в убийстве, сообщает ИА «Кам 24», ссылаясь на СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Обвиняемому предъявили часть 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Конфликт с капитаном возник на личной почве в ночь на 14 сентября на борту судна, стоявшего на консервации, – мужчина нанёс ему несколько ударов ножом в туловище и голову. Раненого капитана увезли в Соболевскую районную больницу, но спасти его не удалось.

Оперативники регионального управления МВД совместно со следователем СК задержали подозреваемого. Он сотрудничает со следствием и дал последовательные показания, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли орудие убийства – нож. Также допросили свидетелей и назначили судебные экспертизы, чтобы установить все обстоятельства случившегося.