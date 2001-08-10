Троих нетрезвых и 13 водителей без прав задержали на Сахалине за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки, 14 сентября 2026 года, на дорогах Сахалинской области не зарегистрировали ни одного ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 109 нарушений ПДД.
Инспекторы задержали и отстранили от управления трёх водителей в состоянии опьянения, а также 13 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.
К административной ответственности привлекли двух водителей незарегистрированных машин, 12 – с тонировкой, одного – за нарушение требований знаков и правил стоянки, двоих – за выезд на встречную полосу, четырёх – за нарушение правил перевозки детей, троих – за технические неисправности (глушитель). Оформили 14 материалов на должников по штрафам.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, пять автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 2099 нарушений ПДД. Госавтоинспекция напоминает: соблюдение правил – залог безопасности на дорогах.
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