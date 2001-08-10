В Южно-Сахалинске чёрная иномарка повредила несколько авто и скрылась

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Южно-Сахалинска стал свидетелем сразу нескольких ДТП во дворе одного из домов. По его словам, неизвестный на чёрной иномарке подбил два припаркованных автомобиля, а после скрылся, сообщает astv.ru.

Очевидец утверждает, что случай произошёл возле дома №30к2 на улице Крайней примерно в 21:00 9 июля.

"Выезжал со двора, обе машины задел с грохотом - не заметить было невозможно, но водитель продолжил движение", - отметил читатель.

Предполагаемый виновник попал на камеру, однако госномер его автомобиля не удалось запечатлеть:

Южносахалинец не знает, обращались ли владельцы авто в ГАИ. Но, по состоянию на утро 10 июля, повреждённые машины стояли на прежних местах.