В Корсакове подросток похитил автомобиль из гаража с помощью крана-балки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсакове сотрудники полиции установили подозреваемого в краже автомобиля из гаражного помещения. Им оказался 17-летний местный житель.

По версии следствия, юноша обратил внимание на один из гаражей и, осмотрев его через щель в дверях, обнаружил внутри автомобиль. После этого он решил похитить транспортное средство.

Реализуя задуманное, подросток сломал замок на дверях гаража, заранее вызвал кран-балку и с её помощью транспортировал автомобиль в село Соловьёвка. В дальнейшем фигурант несколько дней пользовался похищенным транспортным средством, после чего решил избавиться от него и совершил поджог.

Сумма причинённого ущерба составила 150 тысяч рублей.

Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ — кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.