Тихоокеанское
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12:20, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке ребенок залез на дерево, но спуститься сам не сумел

На Камчатке ребенок залез на дерево, но спуститься сам не сумел

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Камчатские спасатели пришли на помощь 10-летнему мальчику, который застрял на дереве. Спасательная операция прошла благополучно, ребенок не пострадал, сообщает ИА «Кам 24».

Вечером 9 июля спасатели выехали на вызов.

«Ребенок во время прогулки возле дома на проспекте Победы решил залезть на дерево. Он поднялся почти на 3,5 метра, но самостоятельно слезть не смог. На место выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД». Спасатели спустили ребенка на багажник автомобиля, а затем на землю», – рассказали в ведомстве.

Медицинская помощь мальчику не потребовалась.

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