Тихоокеанское
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11:50, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Углегорском районе насмерть разбился мотоциклист

В Углегорском районе насмерть разбился мотоциклист

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мотоциклист погиб на месте ДТП в Углегорском районе. Трагедия произошла вечером 9 июля - байкер врезался в бордюрный камень и опрокинулся, сообщает astv.ru.

В ГАИ Сахалинской области уточнили, что авария случилась в 21:40 на 313 км дороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтёрск.

"По предварительным данным, 54-летний водитель, не имея права на управление транспортным средством, на мотоцикле "Хонда" двигался в южном направлении, но не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень с последующим опрокидываем мототранспорта", - пояснили в ведомстве.

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