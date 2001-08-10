В Смирныховском районе спасатели ищут пропавшего рыбака
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Смирныховском районе Сахалинской области продолжаются поиски пропавшего рыбака. По предварительным данным, 6 июля мужчина выехал в село Пильво и до настоящего времени не вернулся. Специалисты МЧС России ведут оперативные мероприятия по установлению его местонахождения.
К поисковым работам привлекли 8 сотрудников МЧС и 3 единицы техники. В операции задействованы спасатели с плавсредством и кинологический расчёт поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова, а также группа по применению беспилотных авиационных систем для воздушной разведки местности . Спасатели обследуют береговую линию и прилегающие районы.
Как рассказали ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области, поиски осложняются отсутствием точных данных о маршруте рыбака. Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам экстренных служб. Спасатели продолжают работу.
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