В Южно-Сахалинске задержали мужчину за две кражи одежды из магазина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Южно-Сахалинска раскрыла кражу одежды из торговой точки. 8 июля 32-летний ранее судимый мужчина пришёл в магазин, специализирующийся на продаже одежды, и решил похитить понравившиеся вещи.

Дождавшись момента, когда рядом не оказалось сотрудников и покупателей, он взял товар и прошёл в примерочную. Там злоумышленник снял с одежды антикражные устройства, сложил её в рюкзак и покинул магазин, не оплатив покупку. Часть похищенного он продал неизвестным на улице. В тот же день мужчина вернулся в тот же магазин и совершил аналогичную кражу.

Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, по данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества. В отношении фигуранта суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается. Полиция напоминает, что даже возврат похищенного не освобождает от уголовной ответственности.