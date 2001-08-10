На трассе Южно-Сахалинск–Оха опрокинулся Mitsubishi Outlander

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 9 июля 2026 года, в 21 час 13 минут, на автодороге Южно-Сахалинск – Оха произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 29-летняя водитель автомобиля Mitsubishi Outlander двигалась по трассе в южном направлении. На 14-м километре плюс 500 метров женщина не справилась с управлением – машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП телесные повреждения получили сама водитель и двое её пассажиров – оба 35 лет. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь.

Как рассказали ТИА «Острова» в Госавтоинспекции Сахалинской области, сотрудники проводят проверку по факту происшествия – устанавливают все обстоятельства аварии, опрашивают очевидцев и изучают обстановку на месте. Правоохранители примут процессуальное решение по итогам проверки.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости выбирать безопасную скорость, учитывать дорожные и погодные условия, а также неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения. Особое внимание следует уделять состоянию дорожного покрытия в вечернее и ночное время.