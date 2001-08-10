За сутки на Сахалине задержаны 5 пьяных водителей и 9 – без прав
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За минувшие сутки на территории Сахалинской области сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги работы по обеспечению безопасности дорожного движения. За 8 июля зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими.
В ходе профилактических рейдов инспекторы пресекли 119 нарушений Правил дорожного движения. Задержаны и отстранены от управления транспортными средствами 5 водителей, севших за руль в состоянии опьянения. Ещё 9 водителей привлечены к ответственности за отсутствие права управления либо за управление автомобилем после лишения прав по решению суда.
Как сообщили ТИА "Острова" в УГИБДД по Сахалинской области, также к административной ответственности привлечены 6 водителей за управление автомобилями с тонированными стёклами, 1 — за наличие технических неисправностей, 1 — за управление незарегистрированным транспортным средством, 4 — за нарушение требований дорожных знаков и правил стоянки, 2 — за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и 1 — за непредоставление преимущества пешеходу на пешеходном переходе. Один пешеход привлечён за нарушение ПДД. На 7 водителей составлены административные материалы за неуплату административных штрафов по линии Госавтоинспекции в установленный срок. Задержаны и помещены на специализированную стоянку 9 автомобилей.
Стационарными комплексами фото- и видеофиксации за минувшие сутки зафиксировано 3673 нарушения Правил дорожного движения.
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