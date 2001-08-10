На Сахалине сотрудникам ГИМС пришлось эвакуировать туристов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 5 июля руководитель зарегистрированной туристической группы сообщил спасателям об ухудшении самочувствия у одной из участниц похода. Женщина не могла продолжать движение по маршруту, и группе потребовалась срочная эвакуация. Специалисты Центра ГИМС незамедлительно выдвинулись в район ручья Васькин ключ в Александровск-Сахалинском районе.

Спасатели эвакуировали женщину и её дочь с маршрута. На месте бригада скорой помощи осмотрела пострадавшую и оказала ей необходимую медицинскую помощь. Как рассказали ТИА "Острова" в ГУ МЧС России по Сахалинской области, состояние женщины оценили как стабильное.

МЧС России напоминает о необходимости регистрировать свой поход в поисково-спасательных подразделениях. В случае нештатной ситуации помощь придёт своевременно – спасатели будут знать точный маршрут и состав группы. Регистрация доступна в любом территориальном органе МЧС или через портал госуслуг.