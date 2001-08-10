Корсаковский суд вынес приговор мошенникам, похитившим у пенсионеров более 4 млн рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области вынесен обвинительный приговор в отношении четырёх участников организованной преступной группы, которые в течение нескольких недель обманывали пожилых людей, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Корсаковский городской суд признал их виновными в мошенничестве в крупных и особо крупных размерах.
Судом установлено, что злоумышленники, действуя в составе организованной группы в период с сентября по октябрь 2025 года, целенаправленно вводили в заблуждение граждан пенсионного возраста с целью хищения их сбережений. В ходе телефонных разговоров соучастники представлялись сотрудниками правоохранительных и государственных структур, убеждали доверчивых пенсионеров в их якобы причастности к деятельности иностранной разведки и требовали обналичить деньги и передать их курьеру для «декларирования». В результате преступных действий четверо пожилых жителей региона лишились в общей сложности более 4 миллионов рублей.
В судебном заседании трое из четырёх подсудимых полностью признали свою вину, один признал вину частично. Добровольно возмещённый обманутым пенсионерам ущерб составил 1,2 миллиона рублей. В целях обеспечения исполнения приговора на имущество и денежные средства осуждённых был наложен арест.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе областной прокуратуры, суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновным наказание в виде лишения свободы на сроки от 1 года до 3 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.
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