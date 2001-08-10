Тихоокеанское
информационное агентство
25 Июня 2026
Сейчас 03:06
74,77|85,18
Житель Холмска обокрал свою тетю
10:16, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Осужденный на Сахалине ударил сотрудника колонии за попытку изъять сигареты

Осужденный на Сахалине ударил сотрудника колонии за попытку изъять сигареты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайский межрайонный следственный отдел СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело против 56-летнего осуждённого. Мужчину подозревают в применении насилия к сотруднику места лишения свободы – это преступление квалифицируется по части 2 статьи 321 УК РФ. Инцидент произошёл 19 мая 2026 года в исправительной колонии №2 УФСИН России по Сахалинской области.

По данным следствия, подозреваемый отбывал наказание в ФКУ ИК-2 и находился в помещении дежурного по штрафному изолятору. В этот момент сотрудники попытались провести его личный досмотр, но осуждённый воспрепятствовал этой процедуре. Когда инспектор-дежурный обнаружил у мужчины запрещённые предметы – сигареты, – тот сломал их, а затем применил физическую силу. Заключённый нанёс сотруднику один удар рукой по плечу и один удар по голове, причинив ему физическую боль. Как рассказали ТИА "Острова" в следственном управлении СК России по Сахалинской области, свои действия мужчина совершил с целью дезорганизовать нормальную работу колонии и помешать персоналу исполнять служебные обязанности.

Следователи возбудили уголовное дело на основе материалов, которые предоставило УФСИН России по Сахалинской области. В настоящий момент правоохранители проводят необходимые следственные мероприятия – они устанавливают все детали произошедшего и собирают доказательную базу по данному факту.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?