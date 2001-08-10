Осужденный на Сахалине ударил сотрудника колонии за попытку изъять сигареты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайский межрайонный следственный отдел СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело против 56-летнего осуждённого. Мужчину подозревают в применении насилия к сотруднику места лишения свободы – это преступление квалифицируется по части 2 статьи 321 УК РФ. Инцидент произошёл 19 мая 2026 года в исправительной колонии №2 УФСИН России по Сахалинской области.

По данным следствия, подозреваемый отбывал наказание в ФКУ ИК-2 и находился в помещении дежурного по штрафному изолятору. В этот момент сотрудники попытались провести его личный досмотр, но осуждённый воспрепятствовал этой процедуре. Когда инспектор-дежурный обнаружил у мужчины запрещённые предметы – сигареты, – тот сломал их, а затем применил физическую силу. Заключённый нанёс сотруднику один удар рукой по плечу и один удар по голове, причинив ему физическую боль. Как рассказали ТИА "Острова" в следственном управлении СК России по Сахалинской области, свои действия мужчина совершил с целью дезорганизовать нормальную работу колонии и помешать персоналу исполнять служебные обязанности.

Следователи возбудили уголовное дело на основе материалов, которые предоставило УФСИН России по Сахалинской области. В настоящий момент правоохранители проводят необходимые следственные мероприятия – они устанавливают все детали произошедшего и собирают доказательную базу по данному факту.