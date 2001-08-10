В Холмск на АЗС произошла вспышка газовоздушной смеси

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске следователи организовали проверку по факту инцидента на автозаправочной станции, в результате которого пострадал один из работников. В ходе работ на объекте произошла вспышка газовоздушной смеси, что привело к травмированию мужчины и оперативному реагированию экстренных служб.

Холмский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета России по Сахалинской области инициировал проверочные мероприятия в связи с получением телесных повреждений 43-летним сотрудником автозаправочной станции. Данное происшествие рассматривается по признакам состава преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 143 Уголовного кодекса РФ, которая регламентирует ответственность за нарушение требований охраны труда.

В ходе предварительного разбирательства было установлено, что инцидент случился 19 июня 2026 года во время проведения плановых операций на одной из АЗС в городе Холмске. Произошла вспышка газовоздушной смеси, однако последующего горения зафиксировано не было. В этом инциденте пострадал рабочий. Сразу же после случившегося на объекте были введены необходимые меры безопасности: территорию заправки незамедлительно оцепили, а саму станцию полностью обесточили, чтобы исключить любые дополнительные риски.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном управлении, на место прибыли все необходимые экстренные службы. В настоящее время, по имеющимся данным, угроза для жизни и здоровья граждан, а также для экологической обстановки в районе отсутствует. В рамках проводимых следственных действий специалистам предстоит детально изучить все обстоятельства проведения работ и дать правовую оценку тому, насколько соблюдались на предприятии правила охраны труда.