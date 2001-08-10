В Приморье 12-летний подросток убил сверстницу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Находке произошла трагедия: обнаружено тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти. Тело нашли на чердаке одного из домов в поселке Врангель, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Правоохранительные органы оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался другой подросток, также 12 лет. Он доставлен в следственные органы для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Отмечается, что оба подростка не состояли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.