Сахалинец бил стекла в кафе, а потом оскорбил прибывших по вызову полицейских
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области 27-летний житель города Оха стал фигурантом уголовных дел, возбужденных в связи с противоправными действиями в отношении сотрудников правоохранительных органов. Молодому человеку инкриминируют угрозу применения насилия и публичное оскорбление представителей власти при исполнении ими служебных обязанностей.
Как сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении СК России, двое сотрудников вневедомственной охраны, находившиеся на дежурстве, получили сигнал тревоги и незамедлительно прибыли к одному из городских кафе. На месте они обнаружили гражданина в состоянии сильного алкогольного опьянения, который в тот момент разбивал стекла в оконных проемах заведения.
Правоохранители предъявили нарушителю законные требования немедленно прекратить хулиганские действия и проследовать в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Однако молодой человек проигнорировал эти указания и отказался подчиняться. Вместо этого злоумышленник перешел к активным агрессивным действиям: он начал публично оскорблять одного из сотрудников охраны грубой нецензурной бранью, а затем высказал в его адрес конкретную угрозу физической расправы.
Поскольку словесные предупреждения не возымели действия, подозреваемого принудительно доставили в здание отдела полиции. Тем не менее даже после перемещения в служебное помещение фигурант не успокоился и продолжил запугивать представителя власти, вновь угрожая применить к нему насилие.
В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых процессуальных мероприятий, направленных на сбор и процессуальное закрепление доказательственной базы. Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, квалифицируемых частью 1 статьи 318 и статьей 319 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается, устанавливаются все детали произошедшего.
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