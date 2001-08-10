За сутки на Сахалине камеры зафиксировали 1717 проступков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки, 15 июня 2026 года, на дорогах Сахалинской области не случилось ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Всего инспекторы пресекли 135 случаев несоблюдения Правил дорожного движения.

В ходе рейдов полицейские задержали и, находившихся в состоянии опьянения. Еще 11 автомобилистов сели за руль, не имея водительских прав либо будучи лишенными их судебным решением, – их также отправили на пешеходные маршруты до выяснения обстоятельств. Кроме того, инспекторы привлекли к административной ответственности три группы нарушителей: 3 водителя управляли незарегистрированными машинами, 9 – ездили с тонированными стеклами сверх нормы, а 2 – с техническими неисправностями. Отдельно наказали 5 автовладельцев за игнорирование дорожных знаков и неправильную стоянку, 1 – за выезд на встречную полосу, 2 – за отказ выполнить законное требование сотрудника полиции. Не остались без внимания и пешеходы – двое нарушили ПДД и получили штрафы.

Помимо оперативных задержаний, сотрудники оформили 6 административных материалов на водителей, которые вовремя не оплатили ранее выписанные штрафы Госавтоинспекции. Десять автомобилей задержали и поместили на специализированную стоянку до устранения причин задержания. Параллельно стационарные комплексы фото- и видеофиксации, работающие в автоматическом режиме, зафиксировали 1717 нарушений Правил дорожного движения – это превышает все ручные проверки в десятки раз. Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, основная нагрузка по выявлению скоростных и иных проездных нарушений сейчас ложится именно на камеры, тогда как инспекторы сосредоточились на самых опасных категориях – пьяные и бесправные водители.