Тихоокеанское
информационное агентство
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Сахалинец бил стекла в кафе, а потом оскорбил прибывших по вызову полицейских
10:07, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За сутки на Сахалине камеры зафиксировали 1717 проступков

За сутки на Сахалине камеры зафиксировали 1717 проступков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки, 15 июня 2026 года, на дорогах Сахалинской области не случилось ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Всего инспекторы пресекли 135 случаев несоблюдения Правил дорожного движения.

В ходе рейдов полицейские задержали и, находившихся в состоянии опьянения. Еще 11 автомобилистов сели за руль, не имея водительских прав либо будучи лишенными их судебным решением, – их также отправили на пешеходные маршруты до выяснения обстоятельств. Кроме того, инспекторы привлекли к административной ответственности три группы нарушителей: 3 водителя управляли незарегистрированными машинами, 9 – ездили с тонированными стеклами сверх нормы, а 2 – с техническими неисправностями. Отдельно наказали 5 автовладельцев за игнорирование дорожных знаков и неправильную стоянку, 1 – за выезд на встречную полосу, 2 – за отказ выполнить законное требование сотрудника полиции. Не остались без внимания и пешеходы – двое нарушили ПДД и получили штрафы.

Помимо оперативных задержаний, сотрудники оформили 6 административных материалов на водителей, которые вовремя не оплатили ранее выписанные штрафы Госавтоинспекции. Десять автомобилей задержали и поместили на специализированную стоянку до устранения причин задержания. Параллельно стационарные комплексы фото- и видеофиксации, работающие в автоматическом режиме, зафиксировали 1717 нарушений Правил дорожного движения – это превышает все ручные проверки в десятки раз. Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, основная нагрузка по выявлению скоростных и иных проездных нарушений сейчас ложится именно на камеры, тогда как инспекторы сосредоточились на самых опасных категориях – пьяные и бесправные водители.

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