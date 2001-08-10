Тело 37-летнего сахалинца нашли в Южно-Сахалинске у остановки Кинопрокат

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске правоохранительные органы проводят проверку по факту обнаружения тела местного жителя. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а для выяснения точной причины гибели назначено экспертное исследование.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном следкоме, на данный момент организовано проведение доследственной проверки. Поводом для этого стало обнаружение тела 37-летнего мужчины на участке местности, расположенном в районе остановки общественного транспорта «Кинопрокат» в областном центре.

По информации, полученной от официальных представителей ведомства, в ходе осмотра места происшествия криминалисты не выявили видимых признаков, указывающих на насильственный характер смерти. Каких-либо повреждений, характерных для борьбы или умышленного причинения вреда, зафиксировано не было.

В настоящее время для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.