Жительница Тымовска похитила смартфон и оформила микрозайм на 23 тысячи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники полиции в Тымовском районе завершили расследование по факту хищения мобильного устройства и денежных средств с банковского счёта. Правоохранители установили личность женщины, причастной к этому преступлению.

Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, инцидент произошёл 30 мая текущего года. Фигуранткой дела оказалась 29-летняя местная жительница. По версии следствия, в тот день женщина пришла в гости к знакомому мужчине, где они вместе общались и распивали спиртные напитки. В ходе застолья хозяин квартиры на некоторое время отвлёкся на другие дела, и гостья решила воспользоваться этой ситуацией.

Подозреваемая тайно взяла смартфон потерпевшего, после чего через мобильное приложение оформила на его имя микрозайм в размере 23 тысяч 500 рублей. Полученные денежные средства она перевела на свой собственный счёт. Что касается похищенного телефона, то, как установили оперативники, злоумышленница продала его случайному прохожему за 3 тысячи рублей.

Таким образом, общая сумма причинённого заявителю ущерба составила 37 тысяч 500 рублей. После получения заявления от потерпевшего полицейские провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и установили личность подозреваемой.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. Действия женщины квалифицированы по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ — как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину. На период предварительного следствия в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, что обязывает её являться по вызовам следователя и не покидать населённый пункт без уведомления.