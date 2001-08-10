В Южно-Сахалинске полицейские раскрыли кражу продуктов из магазина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре сотрудники уголовного розыска завершили проверку по факту хищения продовольственных товаров из торговой точки. Правоохранители установили личность мужчины, причастного к этому преступлению.
Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, фигурантом дела оказался ранее судимый 31-летний житель Южно-Сахалинска. По версии следствия, злоумышленник находился в торговом зале одного из городских супермаркетов, где у него возник умысел на тайное изъятие чужого имущества. Мужчина выждал момент, когда продавцы и кассиры были заняты обслуживанием других посетителей и не наблюдали за его действиями. Воспользовавшись этой ситуацией, подозреваемый взял с витрины несколько товаров: банку растворимого кофе, упаковку йогурта и печенье. Все эти продукты он спрятал под верхнюю одежду — куртку, после чего покинул помещение магазина, не оплатив покупки.
Общая сумма нанесённого торговой сети ущерба составила 7 тысяч 200 рублей. Вскоре после получения заявления от администрации магазина оперативники установили личность похитителя и задержали его.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В региональном управлении МВД уточнили, что действия подозреваемого квалифицированы по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Эта статья предусматривает ответственность за кражу, то есть тайное хищение имущества, совершённую с причинением значительного ущерба гражданину или организации.
В отношении задержанного избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества. На период дознания мужчине назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении, что обязывает его являться по вызовам следователя и не покидать место жительства без уведомления.
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