В Южно-Сахалинске полицейские раскрыли кражу продуктов из магазина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре сотрудники уголовного розыска завершили проверку по факту хищения продовольственных товаров из торговой точки. Правоохранители установили личность мужчины, причастного к этому преступлению.

Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, фигурантом дела оказался ранее судимый 31-летний житель Южно-Сахалинска. По версии следствия, злоумышленник находился в торговом зале одного из городских супермаркетов, где у него возник умысел на тайное изъятие чужого имущества. Мужчина выждал момент, когда продавцы и кассиры были заняты обслуживанием других посетителей и не наблюдали за его действиями. Воспользовавшись этой ситуацией, подозреваемый взял с витрины несколько товаров: банку растворимого кофе, упаковку йогурта и печенье. Все эти продукты он спрятал под верхнюю одежду — куртку, после чего покинул помещение магазина, не оплатив покупки.

Общая сумма нанесённого торговой сети ущерба составила 7 тысяч 200 рублей. Вскоре после получения заявления от администрации магазина оперативники установили личность похитителя и задержали его.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В региональном управлении МВД уточнили, что действия подозреваемого квалифицированы по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Эта статья предусматривает ответственность за кражу, то есть тайное хищение имущества, совершённую с причинением значительного ущерба гражданину или организации.

В отношении задержанного избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества. На период дознания мужчине назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении, что обязывает его являться по вызовам следователя и не покидать место жительства без уведомления.