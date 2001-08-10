Сахалинец украл из парфюмерного магазина духи почти за 20 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники полиции раскрыли кражу из парфюмерного магазина. Фигурантом уголовного дела стал неоднократно судимый 46-летний местный житель.

Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции, подозреваемый, прогуливаясь по одному из торговых центров областного центра, зашёл в магазин парфюмерии и косметики. Проходя среди витрин, мужчина обратил внимание на коробку с дорогостоящей продукцией и решил её похитить. В тот момент, когда за его действиями никто не наблюдал, злоумышленник взял коробку с флаконом духов с витрины и спрятал её в карман своей куртки.

После этого фигурант покинул место преступления. В дальнейшем он продал похищенный товар неизвестным лицам на улице, получив за него денежные средства. Сумма ущерба, причинённого магазину, составила 19 700 рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение чужого имущества). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.