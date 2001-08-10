Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 у восточного побережья Итурупа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло 10 июня 2026 года в Тихом океане восточнее острова Итуруп. Очаг залегал на глубине 55 км, а эпицентр находился в 149 км от восточного побережья острова. Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (СФ ФИЦ ЕГС РАН), сейсмическое событие зарегистрировали в 06:25 по сахалинскому времени.

Координаты эпицентра составили 44,4 градуса северной широты и 149,5 градуса восточной долготы. Геофизики определили два основных параметра толчка: магнитуду M = 5,1 и глубину гипоцентра 55 км. Такие характеристики обычно не приводят к разрушениям, но могут вызывать заметные колебания грунта в ближайших населённых пунктах.

Жители острова Итуруп потенциально могли ощутить подземные толчки силой до 2 баллов. Специалисты СФ ФИЦ ЕГС РАН продолжают мониторинг сейсмической активности в регионе. Угрозу цунами после данного землетрясения не объявляли.