График работы почтовых отделений в Сахалинской области изменится в связи с Днём России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
12 июня станет выходным для всех отделений Почты России, кроме круглосуточных и тех, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов. Они продолжат работать в обычном режиме. 11 июня рабочий день почтовых отделений сократится на один час. 13 июня отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.
В День России почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России.
Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления и периодические издания, а также заказы с маркетплейсов, некоторые отделения могут работать по другому графику.
Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:28 Сегодня На Сахалине сбили ребенка, выбежавшего на дорогу
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
17:16 4 Июня Подросток на Сахалине разбил камнем стекло и угнал автомобиль
13:21 5 Июня Из-за повреждения на сетях в районе ул. Колодезной в Южно-Сахалинске ограничат водоснабжение
09:40 5 Июня Сотрудники автоинспекции пресекли 155 нарушений ПДД на Сахалине за сутки
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
12:33 13 Мая Житель Сахалина за государственную измену отправится в колонию на 17 лет
Выбор редакции
- 10:55 9 Июня Сахалинские чир-спортсменки завоевали серебро в Новосибирске и бронзу в Самаре
- 09:57 8 Июня В Южно-Сахалинске представили расширенное переиздание книги «Маяки Сахалина и Курильских островов»
- 12:16 5 Июня Сахалинский каратист Константин Коковуров завоевал бронзу чемпионата Европы
- 12:09 4 Июня На Сахалине открыли выставку редких книг к 160-летию словаря Даля
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?