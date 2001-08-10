График работы почтовых отделений в Сахалинской области изменится в связи с Днём России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 июня станет выходным для всех отделений Почты России, кроме круглосуточных и тех, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов. Они продолжат работать в обычном режиме. 11 июня рабочий день почтовых отделений сократится на один час. 13 июня отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.

В День России почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России.

Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления и периодические издания, а также заказы с маркетплейсов, некоторые отделения могут работать по другому графику.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.