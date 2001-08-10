Тихоокеанское
информационное агентство
6 Июня 2026
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Из-за повреждения на сетях в районе ул. Колодезной в Южно-Сахалинске ограничат водоснабжение
13:21, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Из-за повреждения на сетях в районе ул. Колодезной в Южно-Сахалинске ограничат водоснабжение

Из-за повреждения на сетях в районе ул. Колодезной в Южно-Сахалинске ограничат водоснабжение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В эти минуты специалисты "РВК-Сахалин" устраняют повреждение на сетях водоснабжения. Оно произошло в районе улиц Колодезной и Киевской, сообщает astv.ru

В этой связи ориентировочно до 16.00 ограничена подача холодной воды по адресам:

- ул. Колодезная,7;

- ул. Полевая,1;

- ул. Сахалинская,147;

- ул. Колодезная;

- ул. Степная;

- ул. Рабочая;

- ул. Киевская;

- ул. Полевая;

- ул. Карпатская;

- ул. Январская.               

Телефоны диспетчерской службы предприятия +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25.

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