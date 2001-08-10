13:21, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Из-за повреждения на сетях в районе ул. Колодезной в Южно-Сахалинске ограничат водоснабжение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В эти минуты специалисты "РВК-Сахалин" устраняют повреждение на сетях водоснабжения. Оно произошло в районе улиц Колодезной и Киевской, сообщает astv.ru.
В этой связи ориентировочно до 16.00 ограничена подача холодной воды по адресам:
- ул. Колодезная,7;
- ул. Полевая,1;
- ул. Сахалинская,147;
- ул. Колодезная;
- ул. Степная;
- ул. Рабочая;
- ул. Киевская;
- ул. Полевая;
- ул. Карпатская;
- ул. Январская.
Телефоны диспетчерской службы предприятия +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25.
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