Депутат Госдумы предлагает навсегда сделать 31 декабря выходным днем
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
© ТАСС
Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил навсегда сделать 31 декабря выходным днем. Для этого он рекомендовал перенести один нерабочий праздничный день с 8 января на последний день года. Такое мнение парламентарий высказал в беседе с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает ТАСС.
Нилов напомнил, что власти регионов неоднократно по-разному решали вопрос о работе 31 декабря. В 2019 и 2020 годах одни субъекты РФ объявляли этот день выходным, а другие оставляли его рабочим. Дважды к ситуации вынужден был вмешиваться президент, обозначая свою позицию. «Чтобы не было этой чехарды, надо просто раз и навсегда закрепить эту дату», – пояснил депутат. Сейчас 31 декабря не входит в число праздничных дней по Трудовому кодексу, однако власти регулярно переносят на эту дату один из выходных. Например, в 2026 году новогодние праздники начнутся именно 31 декабря – четверг станет нерабочим.
Парламентарий также отметил, что россияне уже привыкли к длительным новогодним каникулам, и это превратилось в традицию. Официальные праздники по кодексу длятся восемь дней – с 1 по 8 января. Более продолжительный отдых получается за счет присоединения обычных выходных и переносов. Всего в законе прописано 14 праздничных дней в году. Если они выпадают на субботу или воскресенье, то переносятся на будни – так общий баланс труда и отдыха сохраняется стабильным.
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