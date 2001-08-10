Почти сто нарушений ПДД пресекла за сутки сахалинские автоинспекторы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки, 9 июня 2026 года, на Сахалине произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых есть пострадавшие. Помимо этого, сотрудники ведомства пресекли 91 нарушение правил дорожного движения.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, в ходе профилактических мероприятий инспекторы задержали и отстранили от управления троих водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения.

Кроме того, были задержаны девять человек, не имеющих права управления транспортными средствами либо лишенных этого права по решению суда.

Сотрудники Госавтоинспекции также привлекли к административной ответственности 13 водителей за управление автомобилями с тонированными стеклами. Еще двух водителей наказали за наличие технических неисправностей у транспортных средств. Один водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.

Также задержаны два человека, управлявшие транспортными средствами, которые не были зарегистрированы в установленном порядке. Составлено шесть административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в предусмотренный законом срок.

Помимо этого, пять транспортных средств задержаны и помещены на специализированную стоянку.