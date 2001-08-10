Сахалинку обвиняют в нападении на полицейских
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайском районе Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней женщины, подозреваемой в применении физического насилия к сотрудникам полиции во время служебного опроса. Инцидент произошёл в посёлке Вахрушев, когда стражи порядка прибыли по вызову для выяснения обстоятельств заявления, ранее поданного самой подозреваемой.
Уголовное дело возбуждено Поронайским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Сахалинской области по ч. 1 ст. 318 УК РФ - «применение насилия в отношении представителя власти». Как рассказали ТИА «Острова» в региональном следкоме, 3 июня 2026 года двое сотрудников полиции прибыли по адресу: посёлок Вахрушев, улица Центральная, с целью проведения опроса у женщины, которая ранее обратилась в дежурную часть с заявлением.
Беседа проходила на лестничной площадке жилого дома. В ходе разговора стало очевидно, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она отказалась давать пояснения по сути своего обращения, выразив несогласие грубой нецензурной речью и агрессивным поведением. Затем подозреваемая перешла к физическим действиям: сначала схватила одного из полицейских за руки, после чего толкнула его. Не остановившись, она также толкнула второго сотрудника. Эти действия причинили обоим стражам порядка физическую боль, что соответствует признакам насилия, не опасного для жизни и здоровья.
После инцидента женщина была задержана и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых следственных действий — опрашивают свидетелей, изучают материалы, фиксируют доказательства, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о выборе меры пресечения.
Уголовное преследование ведётся в соответствии с законодательством Российской Федерации. Следствие продолжается.
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