Водитель внедорожника сбил восьмилетнюю девочку на самокате в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске на нерегулируемом перекрёстке улиц Рождественская и Мира водитель внедорожника сбил восьмилетнюю девочку на самокате. Ребёнок получил травмы различной степени тяжести.
Как рассказали ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, авария случилась 3 июня 2026 года в 8 часов 40 минут. За рулём автомобиля Toyota Land Cruiser находился 69-летний мужчина. Он двигался по улице Рождественская в восточном направлении.
По предварительным данным, пожилой водитель не уступил дорогу ребёнку, который пересекал проезжую часть на самокате. В результате наезда девочка пострадала. Сейчас полицейские проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства.
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