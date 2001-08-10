Водитель внедорожника сбил восьмилетнюю девочку на самокате в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске на нерегулируемом перекрёстке улиц Рождественская и Мира водитель внедорожника сбил восьмилетнюю девочку на самокате. Ребёнок получил травмы различной степени тяжести.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, авария случилась 3 июня 2026 года в 8 часов 40 минут. За рулём автомобиля Toyota Land Cruiser находился 69-летний мужчина. Он двигался по улице Рождественская в восточном направлении.

По предварительным данным, пожилой водитель не уступил дорогу ребёнку, который пересекал проезжую часть на самокате. В результате наезда девочка пострадала. Сейчас полицейские проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства.