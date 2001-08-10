Житель Поронайска обвиняется в публичных призывах к терроризму
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственное управление СК России по Сахалинской области возбудило уголовное дело против 52-летнего жителя Поронайска. Как сообщили ТИА «Острова» в региональном следкоме, подозреваемый разместил на своей странице в социальной сети публикацию, содержащую призывы к осуществлению террористической деятельности и ее публичное оправдание.
Фигурант совершил это преступление в мае 2021 года. Следователи возбудили уголовное дело на основании материалов, которые предоставило Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области. Действия подозреваемого подпадают под часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ – публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и ее оправдание, совершенные с использованием сети Интернет.
В настоящее время сотрудники следствия проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств преступления. Правоохранители задержали фигуранта. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании для задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
